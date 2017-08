India houdt de adem in: 10 jaar cel voor populaire goeroe Ram Rahim 

Dit keer hebben de ordediensten duizenden politieagenten op de been gebracht in de noordelijke deelstaten Punjab en Haryana en in het hoofdstedelijk gewest Delhi. Er wordt gevreesd voor nieuwe rellen als de uitspraak bekend gemaakt is en doordringt tot de grote massa van volgelingen. Tegen Ram Rahim lopen nog twee andere processen. Een ervan gaat over de moord op een journalist die de verkrachtingszaak bekendmaakte en de andere over een moord op een vroeger sektelid.

Vandaag is de strafmaat uitgesproken: Ram Rahim -zoals de man veelal genoemd wordt- krijgt tien jaar opsluiting. Hij ontsnapt dus aan de maximumstraf van tien jaar. Hij is zelf niet komen opdagen voor de uitspraak. Sinds zijn veroordeling vorige week zit Ram Rahim in de gevangenis.

Vorige week verklaarde een rechtbank in de noordelijke Indiase stad Panchkula de 50-jarige geestelijke leider Gurmeet Ram Rahim Singh schuldig aan de verkrachting van twee vrouwelijke volgelingen in 2002. Daarop waren zware rellen uitgebroken en werden 38 mensen gedood.

Een goeroe met 60 miljoen volgelingen?

Gurmeet Ram Rahim Singh is 50 en is de leider van de Dera Sacha Sauda ("plaats van waarheid") een religieuze groepering die naar eigen zeggen 60 miljoen volgelingen heeft. Hij heeft de beweging niet zelf gesticht, die dateert al van 1948, maar is als jonge en charismatische goeroe wel de leider geworden.

Ram Rahim toonde zich een erg flamboyante geestelijke leider: hij zingt, speelt in zelf geregisseerde films de rol van held die het opneemt tegen bandieten, tooit zich graag met juwelen en houdt van "bling bling" met opvallende kleding, dure auto's en motorfietsen.



Dera Sacha Sauda is onder zijn leiding sinds de jaren 90 explosief gegroeid, vooral dan in Punjab en Haryana. Het hoofdkwartier is gevestigd in Sirsa, in het noorden van Haryana. De beweging promoot vegetarisme, schuwt drugs en alcohol en toont zich erg sociaal met initiatieven voor de arme bevolking, zoals het organiseren en financieren van huwelijken, het opkuisen van verloederde buurten en straten en dergelijke. Op die manier trekt Dera Sacha Sauda veel aanhang bij kastenloze dalits die erg vaak gediscrimineerd worden.

Ram Rahim schuwde ook de politieke contacten niet: zo was hij tien jaar geleden nauw betrokken bij de Congrespartij die toen aan de macht was, maar de voorbije jaren riep hij op om voor de hindoe-nationalistische BJP (Bharatiya Janata Party) te stemmen van huidig premier Narendra Modi. Een beetje vreemd, want Ram Rahim had eerder kritiek geuit, zowel op het hindoeïsme als op het sikhisme. Dat laatste is de godsdienst van zijn ouders.