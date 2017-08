Frontman Queens of the Stone Age: "Plezier en pijn gaan voortdurend hand in hand"

Homme oogt een uur voor het concert vermoeid, maar joviaal. "Ik heb vannacht maar drie kwartier geslapen", lacht hij verontschuldigend, met licht rooddoorlopen ogen. "Maar ik voel me bijzonder excited. Met de release van de nieuwe plaat is het bijzonder druk. Ik reis van hot naar her. Maar komaan: ik verdien mijn brood met muziek. Hoe erg kan het zijn, toch? (grijnst) Pak me dit leven alsjeblieft nooit meer af. Ik bekijk de drukte écht langs de positieve kant, ook al ben ik door het veelvuldige optreden deels mijn gehoor kwijtgeraakt."

Over de titel van de nieuwe plaat "Villains"

"Villains", de opvolger van "Like clockwork", klinkt door toedoen van producer Mark Ronson (de man achter "Valerie" van Amy Winehouse en "Uptown funk" van Bruno Mars, nvdr) een pak dansbaarder en een tikje minder hard. De duistere albumtitel, in combinatie met een platenhoes waarop Homme letterlijk wordt belaagd door de duivel, doet echter vermoeden dat de frontman voor de albumtitel inspiratie haalt uit enkele oude demonen. (lees: drank, drugs en een recente burn-out) Maar de keuze voor titel "Villains" is te danken aan icoon Jerry Lee Lewis, zo legt Homme uit.

Over terreur, en de aanslag in de Bataclan

"Villains" is volgens Homme ook een breder toepasbaar begrip, in tijden van terreur. Homme ontsnapte zelf aan de dood: bij de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan tijdens een concert van Eagles of Death Metal was Homme als medeoprichter en lid van de band niét mee op tournee toen.

Plezier en pijn gaan hand in hand in het leven. Maar je moet altijd vooruit, ook bij tegenslagen.

Over het leed dat die aanslag onder meer bij zijn goede vriend en EODM-frontman Jesse Hughes heeft aangericht, praat Homme niet openlijk, maar wel in bedekte termen. "Alles is relatief in het leven, maar vandaag gaat het er behoorlijk fucked-up aan toe. Ik denk dat de Egyptenaren die de piramides hebben gebouwd nogal zouden opkijken van wat er vandaag gebeurt."

Over zijn liefde voor België

België en Queens of the Stone Age: het is een wederzijdse match . In een carrière van ruim 20 jaar stond de groep al 25 keer op een Belgisch podium. Niet enkel op Rock Werchter of Pukkelpop: weinig concertzalen hebben nog geheimen voor Homme en co.

"Hier hebben we destijds ons eerste échte optreden gespeeld, toen we volledig gevormd waren als groep, en dat vergeet je niet. Ons eerste festivaloptreden, om 11 uur 's morgens op Pukkelpop, zal ons ook bijblijven, om verschillende redenen (grijnst). De warmte die we hier altijd ervaren, is uniek." De typische volksaard van de Belgen valt duidelijk in de smaak.

En de showcase?

"Villains" kreeg zijn Belgische première in een opvallend decor: Fort 2 in Wommelgem. "Een idee van iemand uit onze Belgische crew, omdat op de nieuwe plaat het nummer "Fortress" staat. Een logisch verband, en misschien zelfs een beetje ironisch, denk je dan. Maar deze locatie en de sfeer van de plaat matchen volledig", vindt Homme. "Ik hou van mooie plekken, zeker als er iets fragiels of tragisch rondhangt zoals hier. En ik speel graag eens ergens anders dan in een zaal of op een festivalwei."

Yesterday is gone, right now is all you'll ever have. - Josh Homme tijdens de showcase

QOTSA koos voor een gemengde setlist (zie onderstaande foto): het nieuwe

werk vormde het hart van het optreden, het begin- en slotakkoord was voor oudere hits. Vijf nieuwe nummers werden losgelaten op het publiek, waaronder ook single "The way you used to do".

Door wat Homme "the positive friction" met producer Mark Ronson noemt, klinken de nieuwe nummers extreem dansbaar. Leuke synthesizerriedels en catchy gitaarriffs geven het geheel een heel andere schwung dan de oudere nummers. En Homme zelf: die was op het podium helemaal in zijn nopjes. "Zelfs als ik nuchter was, dan zou ik dit een geweldige avond vinden", klonk het. Pure en onversneden rock and roll, die door het selecte publiek gesmaakt werd.