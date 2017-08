Man die militairen aanviel in Brussel verbleef in april in psychiatrisch ziekenhuis

Haashi Ayaanle begon in 2013 als lasser te werken bij Victor Buyck Steel Construction, een metaalbedrijf in Eeklo. “Tot enkele maanden geleden hebben we geen enkel probleem met hem gehad”, zegt bedrijfsleider Wim Hoeckman. “Ayaanle was een zonnetje in huis, hij had altijd een brede glimlach op zijn gezicht, en zei al van veraf goeiedag tegen iedereen. Tot op 7 april 2017. Om een onverklaarbare reden is hij zijn directe collega’s beginnen aan te vallen, door hen te schoppen en met een schroevendraaier te steken. Ze hebben hem uiteindelijk kunnen wegjagen, waarna de politie hem overmeesterd heeft.”

Einde carrière

Het incident betekende meteen ook het einde van Ayaanles carrière bij het metaalbedrijf: “We hebben onmiddellijk zijn contract verbroken, want zulk gedrag is ontoelaatbaar. Een maand later is hij, samen met zijn advocaat, zijn persoonlijke spullen komen ophalen.”

We hebben onmiddellijk zijn contract verbroken, want zulk gedrag is ontoelaatbaar.



Een verklaring voor dat incident ziet de bedrijfsleider niet: “Uiteraard hebben we meteen aan de slachtoffers gevraagd of er een aanleiding was voor dat gedrag. Maar van pesterijen of racisme is er nooit sprake geweest. Wij hebben nooit één melding daarvan gekregen, en ook de vakbonden kennen geen enkel incident.” Hoeckman heeft ook geen idee of Ayaanle psychische problemen had: “Op het moment zelf hebben wij daar niks van gemerkt, en we weten uiteraard niet hoe zijn leven er uitzag voor hij bij ons is komen werken. Wij vinden het vooral erg voor zijn ex-collega’s die hij een paar maanden geleden heeft aangevallen. Zij zitten nog altijd met psychische schade door die steekpartij, en worden in sommige kranten afgeschilderd als racisten en pesters, terwijl zij de slachtoffers zijn.”

Een gedwongen opname was niet nodig, maar hij heeft zich toch vrijwillig laten opnemen.

Na het incident werd Ayaanle door de politie naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht. “Het gerecht wilde nagaan of hij gedwongen moest worden opgenomen”, zegt zijn vroegere advocaat Norbert Demeulenaere. “De dokters hebben geoordeeld dat dat niet nodig was. Maar ze hebben hem toch overtuigd om zich vrijwillig te laten opnemen. Ayaanle heeft dan een paar weken in het psychiatrisch ziekenhuis van Eeklo gelegen, waarna hij er weggegaan is. Hij kon vrij weggaan, aangezien hij er vrijwillig was. Daarna heeft hij nieuw werk gezocht, en dat heeft hij op heel korte tijd ook gevonden. Daarna heeft hij alle contact met mij verbroken. Ik heb hem nog verschillende keren proberen te bellen, maar Ayaanle heeft nooit geantwoord. Dus sinds half mei heb ik niks meer van hem gehoord.”

Gepest

De advocaat zegt wel dat de man zich gepest voelde op zijn werk: “Dat was volgens hem de oorzaak voor die steekpartij met de schroevendraaier. Tegelijk zei hij ook dat zijn collega’s bij hem thuis kwamen binnengluren en hem fotografeerden. Vandaar dat ik er van overtuigd was dat hij een psychisch probleem had. De verpleegkundigen drongen er ook op aan dat hij zijn medicatie moest blijven nemen, en dat hij naar zijn huisarts moest blijven gaan. Wat zijn precieze ziektebeeld was, weet ik niet." Toen advocaat Demeulenaere hoorde dat zijn vroegere cliënt militairen had aangevallen en was doodgeschoten, was hij verrast: “Ik heb ooit met hem een gesprek gehad over extremisme. Hij reageerde toen dat hij dat niet kon begrijpen. Hij zei ook dat hij niet naar de moskee ging, en geen contacten meer had in Somalië. Zijn vriendenkring hier in België bestond vooral uit oud-collega’s en oud-buren, hij zocht dus zeker niet speciaal contact met moslims. Hij liep ook altijd modieus gekleed, en zijn huis was westers ingericht. Ik zou nooit gedacht hebben dat hij zou radicaliseren, integendeel.”

Caroline Van den Berghe: "Wat heeft Ayaanle de voorbije vier maanden gedaan?"