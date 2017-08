Voor het eerst meer dan half miljoen jobstudenten, 14 onder hen ouder dan 65 jaar

In 2016 werkten in totaal 502.297 studenten via een zogenoemde studentenovereenkomst. De populatie studenten met een studentenjob steeg zo met 4,9 procent. In 2015 waren dat er nog 478.680.

Daarnaast nam ook het aantal gewerkte dagen in 2016 toe, met 6,5 procent tot bijna 11,8 miljoen dagen. Het aantal werkgevers dat een beroep deed op studenten steeg met 4,9 procent tot 56.607 in 2016. Zij keerden in totaal voor 885 miljoen euro aan studentenlonen uit, een stijging van 8,5 procent tegenover 2015.

"Studentenarbeid blijft zo verder boomen en dat onafgebroken sinds de funamentele hervormingen van het stelsel in 2012", klinkt het in een persbericht van Unizo en ADMB. Zij stellen dat jobstudenten gegeerd zijn bij ondernemingen, omdat ze een "instant flexibiliteit" toevoegen met een "logisch kostenvoordeel".