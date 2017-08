Trump aan slachtoffers Harvey: "Jullie zullen snel krijgen wat jullie nodig hebben"

Trump reist morgen af naar Texas. Het is nog niet duidelijk welke plaatsen hij juist gaat bezoeken. Zaterdag gaat hij wellicht Louisiana bezoeken. Daar is ondertussen ook de noodtoestand uitgeroepen.

Voor dat laatste moet het Congres snel extra geld vrijmaken, maar volgens Trump zal dat geen probleem zijn. "Ik heb al met het Congres gesproken en het geld zal er zijn." Dat geld is ook nodig, want de staat Texas vreest dat tot 450.000 mensen noodhulp zullen aanvragen.

Tijdens een persconferentie heeft president Trump zijn steun uitgesproken aan de mensen die werden getroffen door de storm Harvey, voornamelijk in de staat Texas. "We staan 100 procent achter jullie. Jullie beschermen is mijn hoogste prioriteit en jullie zullen snel de middelen krijgen die jullie nodig hebben."

30.000 mensen dakloos

Ondertussen blijft het maar regenen in grote delen van Texas. Daardoor blijft het waterpeil in de grootste stad Houston nog stijgen, op sommige plaatsen tot aan de dakrand. Tot nu toe zijn er nog maar 2 dodelijke slachtoffers geteld, al is een gezin van 6 wel vermist.

Zeker 30.000 inwoners van Houston zijn dakloos door de storm. 2.000 mensen konden worden gered uit hachelijke situaties, maar het aantal mensen dat gestrand is, ligt wellicht veel hoger. Zo is er nog altijd een wachtlijst bij de hulpdiensten, al is die wel kleiner geworden de laatste 24 uur.

Texas krijgt zo veel regen te verwerken, omdat de storm Harvey min of meer blijft hangen boven hetzelfde gebied. De komende dagen zou de storm wel meer afdrijven naar het noordoosten, richting de staat Louisiana. Daar is al veel regen gevallen, maar de schade daar lijkt voorlopig nog mee te vallen.