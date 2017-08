Trump gaat politie uitrusten met zwaardere militaire wapens

Het idee van Trump is niet nieuw. In de jaren 90 werd al een programma opgezet waarbij overtollig materiaal van het leger naar de politie verhuisde. Aanvankelijk voor de strijd tegen drugscriminaliteit en later de strijd tegen terrorisme. Het ging daarbij om onder meer zwaardere munitie en wapens, granaatwerpers en gepantserde voertuigen.



In 2015 legde president Barack Obama het wapenprogramma gedeeltelijk aan banden. Obama deed dat in de nasleep van de rellen rond politiegeweld, onder andere in Ferguson. De politie trad tijdens die rellen vaak op in volledige, militaire uitrusting, met zware automatische wapens en gepantserde voertuigen. Obama oordeelde dat zo'n machtsvertoon contraproductief werkte en legde de transfer van militair materiaal naar de politie dus gedeeltelijk stil.



Trump liet eerder al blijken dat hij de maatregel maar niks vond en nu voert hij de daad bij het woord. Zijn minister van Justitie Jeff Sessions liet tijdens een toespraak verstaan dat er een presidentieel besluit volgt die de beslissing van Obama zal terugdraaien. "De beperkingen van het programma gingen te ver", zei Sessions in zijn speech. "Oppervlakkige bezwaren krijgen geen voorrang op de openbare veiligheid."