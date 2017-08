Verpleger heeft minstens 84 doden op zijn geweten

Niels Högel (40) werkte tussen 1999 en 2005 als verpleger in twee ziekenhuizen, een in Oldenburg en een in Delmenhorst, twee steden in Nedersaksen. Daar zou hij volgens de onderzoekscommissie minstens 84 mensen om het leven hebben gebracht.

In 2005 werd hij op heterdaad betrapt door een collega toen hij een comapatiënt een levensgevaarlijke injectie toediende. De politie werd erbij gehaald en Högel werd gearresteerd. In 2008 werd Högel veroordeeld tot 7,5 jaar in de gevangenis.

Zeven jaar later, op 26 februari 2015, werd hij tot levenslange opsluiting veroordeeld. Tijdens zijn gevangenisstraf had hij namelijk nog tientallen moorden en moordpogingen opgebiecht aan een psychiater. In januari 2014 sprak hij van een vijftigtal moorden en eind 2014 biechtte hij een zestigtal pogingen tot moord op. Er werd dan een onderzoekscommissie opgericht vanwege het hoge aantal.

Hoeveel moorden de man op zijn geweten heeft, zal misschien nooit eenduidig kunnen worden bepaald. Er zijn al honderden lijken in de beide ziekenhuizen gecremeerd en een aantal medicamenten zijn niet meer traceerbaar na verloop van tijd. Het gaat in elk geval om een van de ergste misdaden in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog.