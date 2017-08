VS-leger gaat waterpeil doen stijgen in Houston om dammen te redden

De ingenieurs van het leger hebben nu blijkbaar gekozen voor de minst slechte van twee opties. Het water achter de dammen van de twee grote reservoirs van Addricks en Barker is te hoog gestegen en de druk op de dammen dreigt te groot te worden.

Als die dammen zouden doorbreken, zou dat een ramp betekenen voor de grootstad Houston die 25 kilometer verder stroomafwaarts ligt en waar miljoenen mensen wonen. Daarom laat het leger nu geleidelijk water uit de reservoirs in de rivier Buffalo Bayou lopen.

Daardoor zal uiteraard het waterpeil in de ondergelopen wijken van Houston nog stijgen, maar dat zal tijdelijk zijn en geleidelijk gebeuren, zegt het leger, maar dat is nodig om een ramp in Houston te vermijden. Als één van de dammen zou doorbreken, zou dat volgens een studie uit 2009 een ergere ramp veroorzaken dan de overstromingen na de storm Katrina in New Orleans in 2005. De twee dammen werden in de jaren 40 gebouwd om de talrijke overstromingen in Houston te voorkomen.