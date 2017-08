100 jaar geleden: Duitsers veroveren Riga

Nadat de Duitsers eind augustus het offensief in het Baltisch gebied hadden hervat, evacueerden de Russen hun stellingen aan de Dvina (Daugava in het Lets of Düna in het Duits), de stroom waar Riga aan ligt. Op 1 september wisten Duitse troepen met zelfgemaakte bruggen de rivier over te steken.

De Baltische havenstad Riga is in Duitse handen.

Paniek bij burgers en militairen in Riga als het Duitse leger de stad bombardeert ( tekening uit The Graphic, november 1917)

Sommige Geallieerde kranten vragen zich af of de Russen nog wel kunnen of willen vechten.

In de Geallieerde landen wordt met ontzetting gereageerd op de val van Riga. Vorig jaar nog is er zes maanden aan een stuk om de stad gevochten, nu lijken de Russen ze zonder slag of stoot te hebben prijsgegeven.

De Duitse pers jubelt over de zoveelste belangrijke stad die in Duitse handen valt (na Brussel, Antwerpen, Rijsel, Warschau, Boekarest… ). Ze herinnert eraan dat Riga een oude Hanzestad is die door Duitse kolonisten werd gesticht en dat een groot deel van de bevolking Duits spreekt. Voor de Duitse kranten in het duidelijk dat Riga dan ook voorgoed Duits is geworden !

Ongetwijfeld is het de zwaarste militaire tegenslag voor Rusland sinds de revolutie in maart een einde maakte aan het tsarenregime. Riga is na Petrograd de belangrijkste havenstad van Rusland. De verovering geeft de Duitsers een enorm voordeel.

Nachtelijke luchtaanvallen op Engeland

Twee bommen vielen op de enorme Drill Hall van de marine, waar zo’n 900 rekruten overnachten. De gevolgen waren verschrikkelijk. Het marinepersoneel moest bijna een volledige dag in het puin naar slachtoffers zoeken. Ze vonden meermaals lijken zonder arm of been, soms zonder hoofd.

De Duitsers zijn blijkbaar van tactiek veranderd. Door ’s nachts aan te vallen, maken ze het de Britten moeilijk om te reageren. Luchtafweer noch jachtvliegtuigen schoten de eerste nacht in actie. Bovendien was Chatham helemaal verlicht, wat het de bommenwerpers erg gemakkelijk maakte.

Men schat dat er zowat 90 rekruten in hun hangmatten zijn gedood en meer dan 40 zeer zwaar gewonden werden weggevoerd, van wie de meesten later zijn overleden.

Franse minister van Binnenlandse Zaken stapt op

Malvy, die tot de centrum-linkse radicale partij behoort, was al sinds het begin van de oorlog minister van Binnenlandse Zaken. Hij was zo ook verantwoordelijk voor de censuur en controle op de pers.

Oud-premier Georges Clemenceau ging in een toespraak in de Senaat niet zover, maar hij beschuldigde de minister ervan Almereyda de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Clemenceau voert hevig campagne tegen elke vorm van defaitisme en is ook een vijand van Malvy, die in het begin van de oorlog zijn krant deed verbieden.

In augustus werd Almereyda gearresteerd. Tien dagen later vond men hem opgehangen in zijn cel. Of het echt om zelfmoord ging , wordt betwist.

Men ziet overal verraders en spionnen. Ook in de andere Geallieerde landen neemt de pers dergelijke beschuldigingen over.

George Clemenceau, de man met grote, witte snor, in gesprek met militairen in 1914 (Getty Images)

Onderzoek tegen anti-oorlogsvakbond in VS

Alles werd meegenomen, papieren en zelfs bureaumateriaal. In het hoofdkantoor in Chicago werd alleen al vijf ton weggehaald. Er waren treinwagons nodig om alles te vervoeren.

In minder dan 24 uur werden alle 48 kantoren van de IWW doorzocht door agenten van het Bureau of Investigation, een onderdeel van het federale Departement van Justitie, in samenwerking met plaatselijke politiediensten. Ook de woningen van IWW-leiders werden doorzocht.

Op 6 september zijn er in de Verenigde Staten op grote schaal huiszoekingen geweest bij de militant-linkse vakbond Industrial Workers of the World (IWW).

De IWW hebben zwaar campagne gevoerd tegen de Amerikaanse deelname aan de oorlog. In progressieve middens is men van mening dat van de oorlogssituatie misbruik gemaakt wordt om de militante vakbond te kortwieken.

Het Bureau of Investigation ( het huidige FBI) onderzoekt of de Wobblies contacten hadden met de Duitse regering. Het baseert zich daarvoor op een recent goedgekeurde ‘Espionage Act’, die steun aan vijanden in oorlogstijd strafbaar stelt.

In juni werden meer dan duizend Wobblies die deelnamen aan stakingen in kopermijnen in Arizona, door de posse van een lokale sheriff opgepakt

en in veewagons gedeporteerd naar de woestijn. Op 1 augustus werd IWW-voorman en anti-oorlogsmilitant Frank Little door gemaskerde mannen uit zijn huis in Montana gehaald, afgeranseld en opgehangen.

De grote overkoepelende vakbond in de VS, de American Federation of Labor, steunt de oorlogspolitiek en roept zelfs op tot sociale vrede. De International Workers of the World hebben een veel linkser, anarcho-syndicalistisch profiel

Kort geleden werd de bekende anarchiste Emma Goldman tot twee jaar veroordeeld wegens haar verzet tegen de dienstplicht, ook op basis

van de ‘Espionage Act’