Antwerpse rechter verbiedt uitzending "De Rechtbank"

Het gaat om een 22-jarige kinderverzorgster uit kinderdagverblijf Kiddy Watch in Brasschaat. Op bewakingsbeelden was te zien hoe zij verschillende kindjes hardhandig aanpakte. In mei werd zij opgepakt, nadat de beelden bij de politie beland waren.

Door de onderzoeksrechter werd ze vrijgelaten onder voorwaarden, en het is die beslissing, en het verhoor dat er aan vooraf ging, die vanavond aan bod zouden komen in de eerste uitzending van De Rechtbank van dit seizoen.

De onderzoeksrechter, de verdachte kinderverzorgster en haar advocaat hadden toestemming gegeven, maar advocaat Walter Damen, die in het dossier optreedt voor de burgerlijke partij, de ouders van een van de kindjes, is met een eenzijdig verzoekschrift naar de rechter gestapt om de uitzending te laten verbieden.

De rechter heeft nu een uitzendverbod opgelegd tot 19 september, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro. VIER heeft gemeld dat het de integrale uitzending van de aflevering in kwestie "uitstelt tot een latere datum". Veel meer uitleg wilde men niet geven, behalve dat nu "in alle sereniteit" samengezeten zal worden met de programmamakers en alle betrokken partijen om "te bekijken of, hoe en wanneer deze aflevering uitgezonden zal worden".