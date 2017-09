Defensie zoekt computerexperts tegen cyberaanvallen

Selor, de rekruteerder van de federale overheid, heeft dit jaar al 30 vacatures gepubliceerd voor jobs bij het Cyber Security Operations Center (CSOC) op het hoofdkwartier in Evere, in de schoot van de militaire inlichtingendienst ADIV. Een greep uit de profielen die gezocht worden: een security expert, een malware analist, een risk prevention expert en een software security expert.

De experts moeten ons land beter wapenen in de strijd tegen cyberaanvallen. In eerste instantie moeten ze militaire doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en communicatienetwerken. Ze zullen ook hun expertise delen met het Centrum voor Cybersecurity België, dat onder de premier valt, als ons land het slachtoffer wordt van een cyberaanval. Defensie krijgt ook de middelen om terug te slaan als België vanuit het buitenland aangevallen wordt, "met respect voor de bestaande internationale verdragen, rechtsregels en regelgeving."

"Twee jaar geleden stelden we een strategische visie voor, met cyber als nieuwe dimensie binnen Defensie -naast land, zee en lucht", zegt bevoegd minister Steven Vandeput (N-VA). "Daar komen meer en meer bedreigingen op ons af. Je hoeft je niet te verplaatsen om elders in de wereld geweldig veel schade te kunnen aanrichten. Het is heel belangrijk dat we ons daartegen kunnen wapenen en verdedigen, maar ook dat we kunnen achterhalen wie verantwoordelijk is en hen vervolgen waar nodig."

"Er zijn ook genoeg voorbeelden waar bedrijven en overheden worden geraakt, ook in België. Op dat moment moeten we gepast reageren en het is daarop dat we volop moeten inzetten", zegt minister Vandeput. Eind juni nog maakten cybercriminelen meer dan 200.000 slachtoffers in 150 landen, met het computervirus WannaCry.

Hoeveel cyberexperts nu al bij het CSOC werken, wordt om veiligheidsredenen niet vrijgegeven.