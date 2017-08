Eerste tropische dag van augustus 2017 breekt meteen dagrecord

Om 16 uur werd in Ukkel 31°C gemeten. Om het exacte klimatologische maximum te weten, is het afwachten, maar wellicht kan de maximumtemperatuur nog oplopen. Het dagrecord voor 29 augustus is in ieder geval gebroken. Het vorige warmterecord van deze dag dateert nog van 1942. Dat laat VRT-weervrouw Sabine Hagedoren weten.

Met temperaturen boven de dertig graden was het tropisch warm vandaag, maar zo uitzonderlijk is het warmterecord voor deze tijd van het jaar ook niet. Vorig jaar haalden we op 13 september bijvoorbeeld nog een temperatuurrecord van 31,2 graden. Ooit is het op de laatste dag van augustus ook 33 graden geworden.