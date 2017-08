Hoe verontrustend is de nieuwe rakettest van Noord-Korea? 5 vragen

Viel deze lancering over Japans grondgebied te verwachten?

Dat Noord-Korea rakettesten uitvoert, is geen nieuwigheid meer. Deze lancering is al de achttiende dit jaar. Maar dat het nu een raket afvuurt die over het grondgebied van een buurland gaat, is een volgende stap. Toch is het geen compleet onverwachte stap. In de plannen voor een mogelijke aanval op het eiland Guam in de Stille Oceaan is bijvoorbeeld ook sprake van raketten die over Japan zouden vliegen.

Door een raket door het Japanse luchtruim te sturen, toont Noord-Korea aan dat het in staat is om om het even welke stad in buurland Japan te treffen met een raket. En dus ook Guam, op dezelfde afstand -zo'n 3.000 kilometer-, zij het dan in tegenovergestelde richting. Want met deze jongste lancering viseert Noord-Korea niet zozeer Japan. Ze is in de eerste plaats een boodschap voor de Verenigde Staten.