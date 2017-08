Vlaming in Japan: "Het raketalarm was vanmorgen onze wekker"

Japanners worden via het gsm-netwerk gewaarschuwd bij rampen of problemen, en dus ook bij een rakettest. "Op sommige plaatsen, vooral kleinere plaatsen op het platteland, loeien dan ook sirenes, maar bij ons in de buurt heb ik die niet gehoord."

Paul De Coninck heeft een café in Sapporo, de hoofdstad van het Japanse eiland Hokkaido. Vanmorgen werden hij en zijn vrouw wakker gemaakt door het raketalarm, zo vertelde hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "De drie mobiele telefoons in ons huis begonnen vanmorgen vroeg plots tegelijk te rinkelen. Dan weet je: dat is ofwel een aardbeving, ofwel iets anders. En nu was het dus onze vriend uit Noord-Korea."

Weinig paniek

"Mijn vrouw was wel eventjes angstig, en wou gaan schuilen in een kamer zonder vensters. Maar na 10-15 minuten beseften we dat er geen direct gevaar was," vertelt De Coninck.

Volgens Paul reageren Japanners in zulke situaties heel rustig. "Vanmorgen waren er wel even verkeersproblemen, maar toen ik rond 11 uur naar mijn zaak vertrok, was het normale leven al weer helemaal op gang gekomen. Mijn café zat vol voor de lunch, en het personeel had het nauwelijks over die raket. Japanners zijn ook niet de mensen die roepend op straat gaan komen om te protesteren. Dat zit niet in hun aard. We zijn het ook gewend aan het worden. Die dreiging is er al lang, en die zal nog niet direct weggaan."