Buitenring Brussel staat urenlang vast door felle regen en ongevallen

De afgelopen uren is een actieve buienlijn van het westen over het

centrum naar het oosten van het land getrokken. Dat ging gepaard met

onweer en plaatselijke hagel. De felle regenbuien veroorzaakten lange

files in de avondspits.

De eerst regenfiles vormden zich in Oost-Vlaanderen, daarna kwamen ook Brabant en Antwerpen aan de beurt. In Brussel werden de Georges Henri-tunnel, de Montgomerytunnel en de Stefaniatunnel een half uur gesloten wegens de overvloedige regen en de wateroverlast.

De brandweer moest ter plekke gaan in de tunnels om het overtallige water weg te pompen, vooraleer het verkeer opnieuw door kon. "Het probleem bij zo veel regen op korte tijd is natuurlijk dat al het water langs beide kanten de tunnel in loopt. Op dat moment kan de afvoer het niet meer aan", stelt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. Rond 18 uur gingen de tunnels opnieuw open.

In de Kennedytunnel in Antwerpen was er sprake van wateroverlast daar werd 1 rijstrook gesloten richting Nederland. De brandweer kwam ter plaatse om het overtollig water weg te pompen. Ook daar zijn de problemen intussen voorbij en is de rijstrook opnieuw open voor het verkeer.



Andere oorzaken van het fileleed waren ongevallen op de Antwerpse ring en ongevallen op de E34 bij Zelzate, die 2 keer op rij moest worden afgesloten. In volle avondspits stond er tot 300 kilometer files op de snelwegen.