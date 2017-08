Michel Vandebosch (GAIA) over zware tol Waregem Koerse: "Hier ben ik ziek van"

"Waregem Koerse heeft een loodzware tol geëist", aldus Gaia in een balans. Het zesjarig paard Intimissimi moest geëuthanaseerd worden na de eerste hindernisren. Ook Storm of Swords liep in die ren een kwetsuur aan het kniegewricht op en zou daarmee zijn rencarrière moeten beëindigen. Faucon Rouge raakte gewond tijdens de tweede hindernisren en tijdens de Grote Steeple Chase van Vlaanderen liepen Poligroom en Tomcat De Kerser allebei een zware breuk op van de oppervlakkige buigpees respectievelijk aan het rechter- en linkerbeen.

"Een te zware, onaanvaardbaar hoge tol, als u het mij vraagt", reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een reactie na de vierde en laatste hindernisren. "Eén paard dood en vier andere met een zware kwetsuur op 35 deelnemende renpaarden, dat is veel te veel van het slechte. Hier ben ik ziek van. Dit moet ik even laten bezinken. We moeten de moeilijkheidsgraad van de hindernissen en de selectiecriteria grondig evalueren met het oog op verregaande aanpassingen. Zo kan het echt niet verder."