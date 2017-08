Google doet toezeggingen aan Europese Commissie

Google heeft de Europese Commissie meegedeeld hoe het bedrijf wil verzekeren dat zijn eigen shoppingdienst Google Shopping niet langer wordt bevoordeeld als consumenten via de populaire zoekmachine van Google naar producten en diensten zoeken. Dat is bij de Europese Commissie vernomen en bevestigd door Google. Over de inhoud van de toezeggingen hielden beide partijen de lippen op elkaar.