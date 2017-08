De Croo: "Overheid investeert wel in NMBS"

Het argument dat er niet geïnvesteerd wordt in de NMBS is fout, volgens federaal vicepremier De Croo. "Een voorstel van minister Bellot om in de komende jaren één miljard euro te investeren in het netwerk en rollend materieel wordt momenteel volop besproken", verklaart hij aan VRT NWS.

"Die investeringen zijn nodig. Men heeft recht op een goed netwerk en op goed materieel. Daarnaast vragen we aan de NMBS om per jaar vier procent productiever te zijn. Vandaag is de NMBS bij de minst productieve spoorbedrijven in Europa", besluit de vicepremier.

Een van de redenen waarom de socialistische spoorbond een stakingsaanzegging heeft ingediend voor dinsdag 10 oktober, is het "niet langer uitvoeren van investeringen, waardoor ook de toekomstige openbare dienstverlening in gevaar komt".