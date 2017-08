"We waren zelf ook gechoqueerd door wat we allemaal te zien kregen", vertelt Thomas, één van de leidinggevenden van de UPNI. "We hadden niet gedacht dat we zo veel foto’s zouden binnenkrijgen en dat de situatie zo ernstig was."

In een paar weken tijd kwamen al meer dan 500 foto’s binnen en nog elke dag worden er foto's ingestuurd. "Het is representatief voor de situatie in Frankrijk. De foto’s komen uit het gehele land en van allerlei politiediensten."

De beelden zijn heel divers. Zo is op een foto te zien dat nota bene een celdeur defect is en op zijn plaats wordt gehouden met een geïmproviseerde balk. Op een andere foto is te zien hoe kakkerlakken met tientallen tegelijk uit een gat in de muur komen.

De organisatie zal op 16 september alle foto’s presenteren, als er een nationale actiedag wordt gehouden voor de politie. De UPNI hoopt met de actie de politieleiding en de regering wakker te schudden. "Maar tot nu toe heeft nog niemand gereageerd."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de politie onder valt, wil ook tegenover de pers niet reageren. Maar een hoge ambtenaar laat wel weten dat de prioriteiten in Frankrijk nu elders liggen: terroristen moeten met voorrang worden bestreden, daarna kan pas gekeken worden naar lekkende gebouwen, gescheurd en vergaan meubilair en defecte auto’s.

De UPNI is het daarmee oneens. "Als je effectief het terrorisme wilt bestrijden, dan moeten agenten toch ook gewoon goed hun werk kunnen doen? Dat is nu niet het geval." Volgens de organisatie worden agenten in gevaarlijke situaties gebracht, door bijvoorbeeld met auto’s te rijden die meer dan 500.000 kilometer op de teller hebben. En toiletten die maandenlang niet doorspoelen en kantoorruimtes die blank staan door aanhoudende lekkages: "Dat is echt desastreus voor het moraal van onze politiemensen.’’

Auteur: Frank Renout