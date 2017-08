Macron wil voor einde van het jaar vooruitgang over sociale dumping

Veel bedrijven doen een beroep op buitenlandse handenarbeid, voornamelijk uit Centraal- en Oost-Europa, omdat die goedkoper is dan lokale werknemers in te schakelen. Het fenomeen doet zich vooral voor in de bouw en de transportsector, maar ook andere sectoren is het niet vreemd. "Charles (Michel) vertelde ons over slachthuizen in Brussel waar de mensen vijf of zes euro per uur worden betaald", toonde de Luxemburgse premier Bettel zich verontwaardigd.