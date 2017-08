Marleen Temmerman kandidaat om VN-Bevolkingsfonds te leiden

Dat fonds is op zoek naar een vervanger voor de Nigeriaanse Babatunde Osotimehin, de Executive Director van het UNFPA die in juni is overleden. Verwacht wordt dat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op 6 september een opvolger kiest uit een 30-tal ingediende kandidaturen. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) steunt de kandidatuur van Temmerman. Marleen Temmerman maakte haar kandidatuur enkele dagen geleden zelf bekend. Ze lichtte haar kandidatuur ook toe in een gesprek met MO. Temmerman, die momenteel in haar tweede thuisland Kenia werkt voor de ontwikkelingsorganisatie Aga Khan Development Network, kan steunen op een jarenlange en brede ervaring op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Topbenoemingen zijn altijd een moeilijke evenwichtsoefening

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die als minister zelf zwaar inzet op het thema van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, staat helemaal achter de kandidatuur van Temmerman. Hoe de kansen van Temmerman liggen, is wat koffiedik kijken. Zo spelen naast het CV van de kandidaten ook andere factoren (bv. geografische spreiding) een rol. Om de kandidatuur van Temmerman te steunen heeft minister De Croo haar alvast meegenomen naar de Family Planning Summit in Londen en naar een vergadering in New York om daar contacten te hebben. De Croo maakte de kandidatuur van Temmerman ook bekend bij zijn Europese collega's en heeft gelijkgestemde landen - denk aan de partners in de 'She Decides'-campagne - aangeschreven.