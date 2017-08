Stijn Coninx: "Niet de pretentie dat door film mysterie rond Bende van Nijvel zal opgelost worden"

Het scenario voor de film is gebaseerd op het boek "Niet schieten, dat is mijn papa!" van David van de Steen. Hij zag tijdens een overval hoe de bendeleden zijn ouders en zijn zus voor zijn ogen vermoordden. "Ondanks het feit dat ik de zaak kende, was ik gechoqueerd", aldus Stijn Coninx.

"Het heeft mij niet meer losgelaten sinds ik het destijds heb gehoord en gelezen. Er zijn zoveel verhalen die kunnen verfilmd worden, maar ik had zoiets van "Dit moet verteld worden". Je voelt dat ook aan de cast en de crew." De film focust op het verhaal van de slachtoffers. "Over wat er kan gebeuren als dergelijke terreur toeslaat. Iets wat nu spijtig genoeg zeer actueel is", legt Stijn Coninx uit. "Het is niet de bedoeling dat wij nu plots gaan zeggen wie het gedaan heeft. Het is eerder als een noodkreet van de slachtoffers." Het verhaal van de Bende van Nijvel is nog altijd actueel, want er wordt nog altijd gezocht. "Het is bewust op een of andere manier tot op vandaag nooit opgelost. We hebben zeker niet de pretentie dat het door de film zal opgelost raken. Al hoop ik dat op zijn minst de collectieve verontwaardiging mensen zal stimuleren om na te denken over hoe dit kan in ons land."

"Met Jan Decleir voelt het zeer goed aan"