381 nieuwe planten- en diersoorten ontdekt in Amazonewoud

Nooit eerder werden zoveel nieuwe soorten ontdekt in het Amazonegebied, maar dat komt louter doordat er meer geld en middelen worden gestoken in het ontdekken ervan. "Op het eerste gezicht lijkt dit goed nieuws, maar het is gewoon een bevestiging van de rijkdom van de natuurgebieden die we nog hebben", legt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België uit. "Het is voor ons een bevestiging dat we deze gebieden absoluut moeten bewaren, want los van deze bevindingen gaat de biodiversiteit op de planeet er sterk op achteruit."

Het rapport, dat in Sao Paulo gepubliceerd werd, is het derde in een reeks en heeft betrekking op de jaren 2014 en 2015. De 381 nieuwe soorten zijn 216 planten, 93 vissen, 32 amfibieën, 20 zoogdieren, 19 reptielen en één vogelsoort. Daarnaast werden er ook twee fossielen van nieuwe soorten ontdekt.

Bedreigd

Ricardo Mello, de coördinator van het Amazone-programma van het WWD in Brazilië, zei dat het feit dat onderzoekers nog steeds honderden nieuwe soorten vinden, het bewijs was dat er nog veel meer onderzoek gedaan moet worden in het gebied.

Maar Mello waarschuwde dat menselijke activiteiten zoals landbouw en houtkap een bedreiging vomen voor de flora en de fauna in de Amazone. "Al de soorten die ontdekt werden, alle 381, bevinden zich in gebieden waar de mensheid de Amazone aan het vernietigen is. Dat is zeer belangrijk voor ons, want het wijst er op dat economische activiteiten soorten doen uitsterven nog voor we zelfs weten dat ze bestaan", zo zei hij aan de BBC.

Het rapport verschijnt net op het ogenblik dat er in Brazilië een verhitte discussie woedt over het gebruik van natuurreservaten voor mijnbouw. De regering had het gigantische Renaca-reservaat in het oosten van de Amazone opengesteld voor commerciële mijnbouw, maar een rechtbank heeft dat decreet opgeschort.

Het decreet, dat de steun had van president Michel Temer, zou volgens tegenstanders leiden tot "de ergste aanval op het Amazone-gebied in 50 jaar". "Dit rapport kan de Braziliaanse overheid misschien doen inzien dat men dit gebied beter kan beschermen, in plaats van het open te stellen voor economische activiteiten. Want dan zijn deze soorten bij voorbaat gedoemd om te verdwijnen", zo zei Koen Stuyck van WWF België.

De Braziliaanse regering heeft aangekondigd dat ze in beroep gaat tegen de opschorting.