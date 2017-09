Brugse politica Ann Soete stapt uit de N-VA: "Opzijgezet door man met vrouwonvriendelijk verleden"

De Brugse afdeling van de N-VA wordt al langer geplaagd door de strijd om het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Zowel Soete, die in 2012 de lijst trok, als Van Den Driessche, die overgelopen is van CD&V, eisten die plaats op.

Eind vorig jaar kwam Van Den Driessche als overwinnaar uit een stemming om uit te maken wie lijsttrekker zou worden, maar dat bracht geen einde aan de crisis. In mei maakten Soete en twee andere N-VA-gemeenteraadsleden bekend dat ze geen kandidaat meer zouden zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Drie van de tien Brugse N-VA-gemeenteraadsleden keerden daarmee de nieuwe lijsttrekker de rug toe, en bovendien nam de secretaris van N-VA-Brugge ontslag.

Nu gaat Soete dus nog een stap verder en keert ze de partij de rug toe. "Mijn incasseringsvermogen heeft zijn hoogtepunt bereikt," zegt ze aangedaan. "De laatste tien maanden waren zeer moeilijke maanden. Ik hoef dit niet meer te pikken."

Soete kan het ook helemaal niet vinden met Pol Van Den Driessche. "Ik ben een geëmancipeerde vrouw. Ik heb het er moeilijk mee dat vrouwen aan de kant gezet worden. Ik vind dat wij als vrouwen niet moeten aanvaarden dat wij opzijgezet worden door een man met een vrouwonvriendelijk verleden." Naar eigen zeggen werden zij en haar sympathisanten ook gepest en afgedreigd.

De lokale afdeling van N-VA heeft nog niet gereageerd. Het rommelt daar trouwens duchtig: een ander gemeenteraadslid stapt ook op, eerder stapten de ondervoorzitter en enkele bestuursleden ook al op, zegt Soete. "De N-VA in Brugge zal een partij Van Den Driessche worden in plaats van een brede N-VA-partij, maar dat zal in 2018 duidelijk worden."

Ann Soete zelf gaat nu als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad van Brugge en in het Vlaams parlement. Mogelijk stapt ze over naar een andere partij. "Ik moet een andere ploeg zoeken. Er zijn verschillende opties. Ik ga nog dit jaar beslissen wat ik ga doen."