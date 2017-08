Iraakse leger herovert IS-bolwerk Tal Afar

"Tal Afar is bevrijd", zegt eerste minister al-Abadi in een verklaring. Daarbij is ook de hele provincie Nineve bevrijd, met hoofdstad Mosul. De verklaring komt na de bevrijding van al-Ayadiya. Dat stadje ligt op 11 kilometer van Tal Afar en was een toevluchtsoord voor IS-strijders, nadat het Iraakse leger de stad Tal Afar zondag al grotendeels had heroverd op terreurgroep IS.

De verovering van de stad is te danken aan Iraakse legereenheden gesteund door de federale politie, eenheden van de contraterreur en de sjiitische Volksmobiliseringsmilitie.

Zo'n twaalf dagen geleden is de belegering op de stad Tal Afar in het westen van Irak begonnen. Het was een korte, maar hevige strijd. Vooral bij al-Ayadina boden de jihadi's nog fel verzet.

Tal Afar was een van de laatste grote bolwerken van IS in Irak. Met de bevrijding van Tal Afar is heel het westen en het noorden van Irak zo goed als bevrijd. Nu heeft terreurgroep IS in Irak nog controle over een paar kleinere enclaves. De boodschap van eerste minister al-Abadi voor de IS-strijders is duidelijk: "Waar jullie ook zijn, we zullen jullie vinden en jullie hebben geen keuze buiten jullie overgave of de dood."

De overwinning op Tal Afar komt een maand na de herovering van Mosul. Die strijd heeft maar liefst negen maanden geduurd en heeft een zware tol geëist, met duizenden burgerdoden en honderdduizenden vluchtelingen.