Klimaatverandering leidt tot minder, maar meer hevige regens in India en Bangladesh

Dat is het geval in het stroomgebied van de Ganges en de Brahmaputra, twee erg belangrijke rivieren in Zuid-Azië die uit tegenovergestelde richtingen stromen vanuit de Himalaya en samen uitmonden in de Golf van Bengalen. Aan de andere kant van India wordt ook de economische hoofdstad Mumbai op de westkust getroffen door hevige overstromingen. Daar is ook een flatgebouw ingestort, mede omdat de fundamenten door het water waren aangetast.

Hoe erg dat ook is, aan de andere kant van de wereld -in Zuid-Azië- zijn de voorbije weken meer dan 1.200 mensen gedood, ook door watersnood. De hevige zomermoessonregens houden daar lelijk huis in het noorden van India, het zuiden van Nepal en Bhutan en in Bangladesh. Daar zijn 16 miljoen mensen getroffen door de hevige regen of op de vlucht geslagen.

Harvey heeft grote delen van Texas en Louisiana onder water gezet, enorm veel schade aangericht en een dertigtal mensen het leven gekost, zonder te spreken over het leed van zo veel andere mensen in die streek.

Klimaatverandering tast de moessons aan

Zuid-Azië beleeft in de zomermaanden de bekende zomermoessons. Die winden uit het zuidwesten voeren vochtige lucht van de Indische Oceaan over het Indische subcontinent tot aan de voet van de Himalaya. De regenval die daarmee gepaard gaat, is nodig, want die levert drie vierde van alle regenval in de regio. Dat is nodig om de landbouw in stand te houden in een gebied waar 700 miljoen mensen leven van activiteiten in die sector.

Die zomermoessonregens vormen dus de levenslijn in Zuid-Azië, maar worden nu zelf aangetast door de opwarming van de aarde. Je zou het zo niet zeggen als je de huidige ramp bekijkt, maar de voorbije 60 jaar is de gemiddelde regenval in Centraal-India gedaald van 10 milimeter naar 9 millimeter per dag. Dat staat in cijfers van het Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM).

Het regent dus minder in Indië, wat zich uit in meer periodes van droogte, maar tegelijkertijd zijn er meer gevallen van hevige regenval, die leidt tot overstromingen en zeker in berggebieden ook tot aardverschuivingen.