Zuhal Demir reageert geschokt en verontwaardigd over uitgehuwelijkt meisje van 14

Aanleiding is een artikel uit De Standaard dinsdag, waarin een juf uit Vilvoorde getuigt over hoe ze seksuele voorlichting geeft aan een 14-jarig meisje, omdat ze binnenkort uitgehuwelijkt wordt. Demir is erg verontwaardigd, omdat er niet werd ingegrepen.

Twee maatstaven: één voor autochtonen en één voor "andere Belgen"

Demir doet haar beklag over de mentaliteit van de Belg. “Ik was geschokt en diep verontwaardigd. Het zoveelste bewijs dat nieuwkomers in dit land niet als gelijken worden gezien. Maar als mensen die door hun etnische of religieuze afkomst vooral gespaard moeten worden van kritiek om toch maar niet "discriminerend" of "racistisch" over te komen.”



Ze zegt dat er twee maatstaven zijn: één voor autochtonen en één voor de "andere Belgen". Verder schrijft ze : "Wat me nog het meest verontrust, is de vanzelfsprekendheid waarmee we dit als maatschappij aanvaarden. "

"We moeten gelijke rechten hanteren voor allochtonen en autochtonen, ook als het gaat over bepaalde tradities in een cultuur zoals uithuwelijking," aldus Zuhal Demir.



In het Radio 1-programma “De wereld vandaag” geeft ze als oplossing “we moeten gelijke rechten hanteren voor allochtonen en autochtonen, ook als het gaat over bepaalde tradities in een cultuur zoals uithuwelijking bijvoorbeeld. We mogen echt niet zeggen: dit is hun cultuur.”



In de krant De Standaard vertelt een juf uit Vilvoorde hoe ze tijdens een summer academy van Teach For Belgium, een organisatie die kansarme jongeren begeleidt, geconfronteerd werd met een erg nare ervaring. Een meisje uit het derde jaar kwam naar haar toe om raad te vragen. “Ze werd uitgehuwelijkt en had nog geen seksuele voorlichting gehad. Ik moest het haar uitleggen. Ik had gelukkig didactisch materiaal voorhanden", sprak de juf.

