Peeters: "Staking bij NMBS veel te vroeg en niet correct"

Peeters herhaalde nog eens dat privatisering van de NMBS, waarover eerder sprake was, niet op tafel ligt en niet aan de orde is. En dus ook geen reden is tot actie.

Peeters zei dat hij zelf, als minister van Werk, uitnodigingen verstuurd heeft naar de sociale partners in de private sector, om binnen twee weken meer uitleg te geven over de beslissingen die genomen zijn in het zogenoemde Zomerakkoord. Ook voor de overheidsdiensten moet dat mogelijk zijn, zo zei Peeters, en pas na die toelichting en dat overleg kan de socialistische bond bij de NMBS volgens hem beslissen over een stakingsactie.

De Wever scherp

Peeters reageerde ook op het eerste grote interview dat N-VA-voorzitter Bart De Wever gegeven heeft bij de hervatting van de politieke werkzaamheden. De Wever is daarin scherp voor ACV-voorzitter Marc Leemans en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw, en speelt op de man. Daarover zegt Kris Peeters dat polarisatie tot niets leidt, en dat op de man spelen zeker niet aangewezen is.

De Wever zegt in het interview ook dat als men kijkt naar de daders van de aanslagen in Barcelona en Cambrils, men ook mannen van dat type tegen kan komen op de Turnhoutse Baan in Antwerpen. Peeters zegt dat hij bij die uitspraak zijn wenkbrauwen heeft gefronst. Wederzijds respect en dialoog zijn volgens hem nodig om de problemen weg te werken, en stigmatiseren of de zaken op een dergelijke manier formuleren, zijn aan hem niet besteed.

De Wever zei ook nog dat men zich niet te veel illusies moet maken, dat er nu eenmaal problemen zijn tussen het Westen en de Islam, en dat "het is wat het is". Ook dat lijkt Peeters niet erg vruchtbaar, als men zegt "het is wat het is", dan blijft alles ook zoals het was. En dat is niet mijn manier van aan politiek doen, zo besloot minister Peeters.