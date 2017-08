Trump doneert 1 miljoen van eigen geld aan slachtoffers Harvey

“Hij wil graag bijdragen aan de inspanningen die al heel wat mensen in dit land hebben geleverd. Hij gaat steunen met privégeld," dat zei de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Huckabee Sanders. De president heeft nog niet beslist welke organisatie hij gaat steunen.

Noodfonds voor slachtoffers

Het Witte Huis heeft op zijn beurt aan het Congres gevraagd om noodfondsen vrij te maken voor de slachtoffers van orkaan Harvey. Dat heeft adviseur binnenlandse veiligheid Tom Bossert aangekondigd.



Door de orkaan en het noodweer dat die met zich meebracht, raakten naar schatting 100.000 woningen beschadigd, terwijl al 39 mensen het leven lieten. Zowat 7.000 patiënten werden geëvacueerd uit ziekenhuizen in Beaumont, Texas, waar geen watertoevoer meer is. En 120.000 mensen zaten zonder water in de Texaanse stad.

Orkaan Harvey kwam vorige week vrijdag aan land als een orkaan van categorie 4, en bracht een recordhoeveelheid regen met zich mee, wat leidde tot catastrofale overstromingen. Op sommige plaatsen viel op enkele dagen tijd tot 1.250 liter water per vierkante meter, een record voor het Amerikaanse vasteland. De hulpdiensten hebben duizenden mensen geëvacueerd.

30.000 mensen zochten onderdak in noodopvangcentra.