"Heer, U heeft ons een president geschonken, Donald Trump, die ons land wil genezen"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het Oval Office in Washington een presidentiële verklaring ondertekend waarin staat dat er zondag een speciale "dag van gebed" komt voor de slachtoffers van de orkaan Harvey. Trump kondigde dat aan in aanwezigheid van een predikant, die op zijn beurt God bedankte omdat hij de Amerikanen Trump heeft geschonken. "Dit land is al decennialang bitter verdeeld en nu heeft U ons een geschenk gegeven, president Donald Trump", aldus de predikant.