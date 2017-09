"Jodiumpillen voor alle Belgen volgende lente in de apotheek"

Er is wel nog een verschil tussen mensen die binnen 20 km van een centrale wonen en de rest. De eerste groep krijgt sowieso de tabletten, zoals dat nu ook al het geval is. Bij de groep die verder woont, krijgen kwetsbare groepen voorrang, voornamelijk kinderen. Anderen zullen de tabletten ook krijgen als ze daar om vragen, maar de campagne zal focussen op kwetsbaren.

De regering engageerde zich om die raad op te volgen en nu is de beslissing ook genomen. Belgen die binnen een straal van 100 km wonen van een kerncentrale, alle Belgen dus, zullen vanaf de lente van 2018 jodiumtabletten kunnen halen in hun apotheker. Die pillen moeten de schildklier beschermen tegen radioactief jodium dat vrijkomt bij een kernramp.

Vorig jaar laaide de discussie rond de veiligheidsperimeter rond kerncentrales weer op. De nucleaire waakhond Fanc en de Hoge Gezondheidsraad vonden de perimeter van 20 km bij ons te klein en wilden die uitgebreid zien naar 100 km, zoals dat in Nederland al het geval is.

Inwoners Aken krijgen jodiumtabletten

Niet alleen in Nederland zijn ze nu al voorzichtiger dan bij ons. Ook de Duitsers hanteren ruimere perimeters. Vandaag is begonnen met de verspreiding van jodiumtabletten in Aken. Die Duitse stad ligt op zo'n 70 kilometer van de Belgische kerncentrale Tihange.

De Duitsers klagen al langer over de veiligheid van Tihange. Vandaag stellen ze zelfs voor om Belgiƫ van Duitse stroom te voorzien, zodat de centrale kan gesloten worden. De nucleaire waakhond Fanc reageert op de Duitse kritiek met het bericht dat er geen enkele twijfel is over de veiligheid van de centrale in Tihange en dat er regelmatig overleg is met de Duitse autoriteiten.