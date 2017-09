"Voor Europa op korte termijn geen dreiging van Noord-Koreaanse raket"

De spanningen rond de rakettesten van Noord-Korea nemen de laatste weken opnieuw erg toe. De Franse buitenlandminister heeft het vandaag bij RTL over een "zeer ernstige situatie". "We zien een Noord-Korea dat zich fixeert op de doelstelling om vandaag of morgen raketten te hebben die kernwapens kunnen vervoeren. Wanneer het land de middelen zal hebben om de VS, of zelfs Europa, maar zeker Japan en China te treffen, dan zal de situatie explosief zijn", aldus Jean-Yves Le Drian.

Vormen de raketten van Noord-Korea momenteel inderdaad een reële dreiging voor onze contreien? "Voor Europa is er op korte termijn geen dreiging", nuanceert Jens Franssen. "Het is natuurlijk een beetje gissen, maar de raket die afgelopen week over Japan is gevlogen, heeft volgens experts zo'n 7 à 8.000 kilometer afgelegd. De afstand tussen Pyongyang ne Parijs is in vogelvlucht 8.780 kilometer." De Franse hoofdstad ligt wel in het verschiet als de raket een lager traject zou vliegen. "Maar er is een grote maar", aldus Franssen. "Er zit dan nog geen atoomkop in."