Nieuwe politieke partij van FARC-rebellen heet gewoon... FARC

In dat vredesakkoord werd afgesproken dat de guerrillero's na de ondertekening van het akkoord zes maanden de tijd kregen om al hun wapens in te leveren en zich daarna zouden omvormen tot een politieke partij.

Op het congres werden de belangrijkste kandidaten voor de verkiezingen van 2018 gekozen én werd vooral de nieuwe naam voorgesteld. Al lijkt die op het eerste gezicht enorm op de oude: de FARC heten voortaan FARC. Maar er is wel degelijk iets veranderd. Hoewel het acroniem onveranderd blijft, krijgen de letters A en C wel een andere betekenis. Op die manier vervellen de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia in Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun ( vrij vertaald Alternatieve Revolutionaire Kracht van het Volk).

Sowieso in het parlement

Ondanks die gewijzigde betekenis blijft FARC dus FARC, wat een risico inhoudt, want de rebellen kunnen op weinig steun bij de bevolking rekenen en aan de naam FARC kleeft nu eenmaal een donkere geschiedenis van meer dan 50 jaar bloedvergieten. Het is dan maar de vraag of de politieke variant van de FARC enig succes zal boeken bij de verkiezingen van volgend jaar.

Hoe dan ook zullen er vanaf dan zeker 10 leden van de FARC in het parlement zitten, 5 in de Senaat en 5 in het Lagerhuis. Want in het vredesakkoord werd afgesproken dat de partij tot 2026, ongeacht de uitslag van de verkiezingen, recht heeft op dat minimum aan zetels, om zo een vlottere overgang van een guerrillabeweging naar een politieke partij mogelijk te maken.

Op het congres nam de nieuwe partij overigens wel een nieuw logo aan: een grote rode roos met daaronder in groene letters FARC (foto onder).