De Wever: "Kijk naar foto's daders Barcelona. Op de Turnhoutsebaan kom je makkelijk mannen van dat type tegen"

In het interview met de krant werd aan De Wever gevraagd hoe zijn relatie is met de moslimgemeenschap in zijn stad. "Het is wat vallen en opstaan", begint de Antwerpse burgemeester zijn antwoord. "Je moet het vertrouwen van het grootste deel van de moslimsgemeenschap behouden. De kleine, kwalijke groep van die 500 dossiers is ook voor de moslims zelf kwalijk, zeker voor de Marokkaanse gemeenschap", gaat Bart De Wever verder. "Kijk naar de foto's van de daders in Barcelona. Op de Turnhoutsebaan (in Borgerhout) kom je gemakkelijk mannen van dat type tegen."

Het is vooral die laatste zin die de gemoederen beroert. SP.A-politica Yasmine Kherbache heeft het op Twitter over "ranzige praat" en stelt het beeld van "proper" rechts in vraag. Opiniemaker Youssef Kobo vindt dan weer dat "Antwerpen dringend toe is aan een nieuwe burgemeester. Een burgemeester die niet continu zijn stadsgenoten beledigt en tegen elkaar opzet". Groen-parlementslid Imade Annouri ziet naar eigen zeggen inderdaad "types" in Antwerpen: "zij die alle problemen herleiden tot afkomst en zij die alle problemen samen willen oplossen ongeacht afkomst". (zie tweets onderaan artikel)