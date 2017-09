Dit zijn de 7 nieuwe stemmen van "Liefde voor muziek"

In "Liefde voor muziek" zingen verschillende genres artiesten elkaars nummers. Dat laat leidt vaak tot verrassende resultaten. De 7 namen voor het nieuwe seizoen zijn:

Niels Destadsbader Sarah en Gert Bettens van K's Choice Cocojr. Helmut Lotti Jasper Steverlinck Silvy De Bie van Sylver Sharon den Adel van Within Temptation



De zeven vertrekken eind oktober naar een nieuwe bestemming waar ze hun liefde voor muziek zullen botvieren op elkaars songs. Symfonische metal in een Lotti-jasje of K’s Choice in een Sylver-mix: één week lang worden de muzikale grenzen doorbroken.