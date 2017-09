Griekse kapitaalcontroles versoepeld

De beslissing is een nieuw signaal dat de Griekse economie langzaam maar zeker weer aantrekt. Eind juli maakte het land zijn terugkeer op de financiële markten, terwijl de werkloosheid gestaag blijft afnemen, al blijft ze wel erg hoog in vergelijking met de rest van de EU.



Grieken kunnen vanaf nu maximum 1.800 euro per maand van hun bankrekening halen, voorheen was dat bedrag beperkt tot 840 euro om de twee weken. Voor Grieken die naar het buitenland reizen, blijven de strenge beperkingen wel gelden. Ze kunnen maximum 2.000 euro cash meenemen. Bovendien moeten bedrijven die goederen importeren voor de overdracht van het geld nog altijd toelating vragen van de bank.



Volgens een woordvoerder het Griekse ministerie van Financiën is de versoepeling "een kleine stap in de richting van een veel groter doel". Op termijn wil de regering de kapitaalscontrole volledig opheffen. De strenge kapitaalcontrole op de Griekse banken werd in 2015 in het leven geroepen om het financieel systeem te stabiliseren en de banken wat ademruimte te geven na de enorme impact van de financiële crisis.