In Mechelen, Kortrijk en Hasselt kunt u deelfietsen voortaan overal in de stad achterlaten 

Het is de Gentse start-up Mobit die achter het nieuwe systeem van fietsdelen zit. De groene fietsen kunnen vanaf vandaag in Mechelen, Kortrijk en Hasselt worden gehuurd. Met de smartphone kan het slot van de fiets worden geopend. Wanneer de fiets weer op slot gaat, moet er worden betaald, opnieuw met de smartphone. Het grote verschil met andere deelfietsdiensten is dat de fietsen van Mobit niet in vaste fietsstations staan, waar u ze moet oppikken en achterlaten. Dankzij een ingebouwde gps-chip kunnen gebruikers zien waar er een fiets staat.

De fietsen mogen overal op openbaar terrein binnen de stad staan. Het bedrijf achter de fietsen is er zich van bewust dat het systeem wel wat vragen oproept. "Het zal even wennen zijn dat een fiets die principieel van niemand is, een plaats heeft in de stad", zegt Peter Vermeulen van Mobit. "Wij benadrukken dat gebruikers de wet moeten respecteren rond het plaatsen van fietsen en we verwachten dat ze ermee omgaan alsof het hun eigen fiets is."

Het proefproject in Hasselt, Mechelen en Kortrijk start vandaag met 100 of 200 fietsen en het loopt tot het einde van het jaar.