Middeleeuws Londen was een gevaarlijke plaats voor jonge mannen

Door te kijken naar de stoffelijke resten van mensen uit een aantal begraafplaatsen in de oude stad, hebben onderzoekers kunnen vaststellen dat geweld zowat alle aspecten van de samenleving in Middeleeuws Londen beïnvloedde. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het American Journal of Physical Anthropology.

Ernstige verwondingen aan het hoofd kwamen er naar verhouding twee keer zo vaak voor als in andere Engelse steden uit die tijd, en jonge mannen uit de lagere klassen werden buiten verhouding getroffen door de brutaliteit die er toen heerste.

