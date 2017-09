SPOILER ALERT: Gijzelnemer van Waldek treedt uit de schaduw in "Thuis"

1. Julia houdt Waldek gevangen

Eindelijk is duidelijk wie Waldek Kozinsky (Bart Van Avermaet) aan het einde van vorig seizoen heeft ontvoerd en sindsdien gevangen houdt: Julia Van Capelle (Myriam Bronzwaar). Hoewel ze Rosa Verbeeck (Annick Segal) eerst nog verzekert dat hij niks meer voor haar betekent, komt ze aan het einde van de aflevering in beeld als zijn gijzelnemer.

Tijdens een macaber diner vertelt ze hem dat ze wraak wil nemen voor hun stukgelopen relatie. Ze geeft aan dat ze hem wil vermoorden, maar niet vooraleer ze haar toorn op enkele andere personages heeft uitgestort. Zo belooft ze Simonne Backx (Marleen Merckx) een kopje kleiner te maken omdat Waldek verliefd is op haar. Tegelijk richt ze haar pijlen op het ongeboren kind van Waldek en Mayra Magiels (Muriel Bats).

Opvallend: de dood van Çois Pelckmans (Steph Goossens) in Spanje was helemaal geen ongeval. In het voorjaar bleek dat hij dood was teruggevonden in Spanje, zes jaar nadat hij uit "Thuis" was verdwenen. Vanavond laat Julia uitschijnen dat zij hem heeft vermoord omdat hij haar destijds verliet voor Angèle Backx (Lut Hannes).