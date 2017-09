Stelling van Pythagoras blijkt niet die van Pythagoras

Het kleitablet, met de naam Plimpton 322, is gevonden in 1921 in Irak en is zo’n 3.700 jaar oud. Het wordt genoemd naar George Plimpton, de rijke verzamelaar die het tablet schonk aan de universiteit van Columbia. Plimpton 322 staat vol getallen in Babylonisch spijkerschrift, onderverdeeld in vier kolommen en 15 rijen. Het tablet is evenwel niet volledig. De linkerkant is afgebroken.