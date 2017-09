Universiteit van Kopenhagen geeft Beyoncé-les

"Beyoncé, gender and race": zo heet het vak dat het departement Arts & Cultural Studies van de universiteit van Kopenhagen vanaf dit semester aanbiedt. Volgens TV2 hebben 75 studenten zich ingeschreven om de Amerikaanse superster te bestuderen.

"We zullen haar nummers en videoclips grondig analyseren", vertelt docent Erik Steinskog. "De focus zal op gender, seksualiteit en ras liggen. Een van onze doelen is om zwart feministisch denken te introduceren. Dat is onderbelicht in Scandinavië."

Steinskog gaat niet over een nacht ijs en is van plan het leven en werk van Beyoncé op een wetenschappelijk verantwoorde manier te benaderen. Daarbij wil hij methodes gebruiken die onderzoekers in domeinen als opera en literatuur toepassen.