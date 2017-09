Pryor is momenteel onderweg naar de Australische hoofdstad Canberra, om er met politieke kopstukken te praten over de problemen waarmee de Aboriginalgemeenschap kampt. Deze week wandelde hij, met een brace aan de rechterknie, Tharwal Corporation in, een centrum voor Aboriginals in Campbelltown. De 27-jarige Pryor werd er verwelkomd met een daverend applaus.



Hij is ondertussen al elf maanden onderweg. De bebaarde Aboriginal is al sinds 8 september 2016 bezig aan zijn tocht en heeft al meer dan 5.000 kilometer afgelegd.

Niet aan zijn proefstuk toe

De man is niet aan zijn proefstuk toe wat betreft zijn inzet voor de rechten van zijn volk. In 2015 startte hij een protest op in een vluchtelingenkamp in Perth tegen de sluiting van Aboriginalgemeenschappen. De gemeenschap waar Pryor zijn familie woonde moest in 2003 dicht, waardoor hij meer dan twee jaar dakloos was. "De daklozen zijn niet het probleem", zegt Pryor. "Zij zijn het product van een situatie die al tientallen jaren aan de gang is. En dit alles gebeurt in een land dat jaarlijks miljarden dollars verdient."

Clinton Pryor

De Aboriginals wonen al meer dan 65.000 jaar op het continent en maken ongeveer 3 procent uit van de 24 miljoen Australiërs. Toch zijn ze goed voor een kwart van de daklozen in het land en 27 procent van de gevangenen. Ze hebben ook af te rekenen met een torenhoog zelfmoordcijfer. De prijzen voor voeding zijn in de Aboriginalgemeenschappen overdreven hoog en er is vaak geen toegang tot basisvoorzieningen als stromend water en gezondheidszorg.

Al zes paar schoenen versleten

Pryor stopte tijdens zijn tocht bij elke Aboriginalgemeenschap die hij tegenkwam om er te luisteren naar de mensen en met hen ervaringen uit te wisselen. Sinds hij vertrok heeft hij al zes paar schoenen versleten. Hij wandelde op hete en op regenachtige dagen en doorkruiste al heel wat grote steden, zoals Adelaide, Melbourne and Sydney.



Pryor zegt dat hij al zijn verhalen mee wil nemen naar Canberra, waar hij binnenkort zijn ervaringen gaat voorleggen aan de politiek. Hij zou er op 3 september aankomen