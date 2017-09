Commotie in Nederland over middel waarmee mensen eigen leven kunnen beëindigen

Laatste Wil ijvert er al voor sinds de oprichting in 2013. De leden van de coöperatie, zo'n 3.500 mensen, willen met zo'n middel snel en pijnloos kunnen sterven op een zelfgekozen moment, zonder dokter.

De gemiddelde leeftijd van de mensen uit deze groep is 70 jaar. Het is in Nederland wel strafbaar om zelfdoding mogelijk te maken of om er middelen ter beschikking voor te stellen.



Laatste Wil noemt het middel dat ze gevonden hebben een doorbraak: het is geen medicijn, maar een conserveermiddel. Het is legaal te verkrijgen. Volgens de coöperatie komt het dicht in de buurt van de zelfmoordpil, de "Pil van Drion", naar het voorstel van Huib Drion in 1991.

Laatste Wil verwacht niet dat de overheid het middel zal verbieden omdat het wijdverbreid gebruikt en geproduceerd wordt voor andere doeleinden. Volgens de coöperatie zou verbieden weinig zinvol zijn. Laatste Wil wil haar leden informeren en de weg wijzen naar het middel.



"Met zo'n middel gaan er sowieso ongelukken gebeuren"

Euthanasie-expert Wim Distelmans is bang dat sommige mensen voor zelfdoding zullen kiezen in een opwelling als het middel zo makkelijk te verkrijgen is. "Ik vrees een beetje, het is bekend, dat hoe meer je middelen om zelfdoding te doen, aanreikt, hoe hoger de cijfers van zelfdoding komen. Moeten we dat als maatschappij gaan doen? Ik stel me daar vragen bij. Als je zo'n middel op de markt brengt, dan gaan er sowieso ongelukken gebeuren. Iemand van 17 jaar die een dip heeft omdat zijn lief hem heeft laten zitten, gaat ook zo'n middel gebruiken en dan zijn we ver van huis, vrees ik."



"Dit is geen manier voor euthanasie bij voltooid leven"

Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) die deze zomer nog een pleidooi hield voor levensbeëindiging bij voltooid leven, is ook gekant tegen deze methode. "Dit is geen manier, dit is een manier om zelfmoord te plegen, zoals een combinatie van verschillende medicijnen ook tot de dood leidt."

"Wat wij bedoelen met voltooid leven, is dat je op een bepaald moment zegt: ik zie geen reden om hier nog te zijn en dat je dan met een arts kan gaan praten. Dit is geen euthanasie. Medische begeleiding is nodig, dat moet op een goede manier gebeuren, want anders kunnen er ongelofelijke drama's gebeuren. We moeten ervoor zorgen dat mensen in een depressie en die eenzaam zijn, niet in aanmerking komen voor euthanasie."



"Ik vind het ook speciaal dat er in de reportage zoveel uitleg zit. Mijn idee van euthanasie is dat je op een rustige manier, zonder pijn, met medische begeleiding, kan beslissen: ik wil een einde maken aan mijn leven. Dat is een fundamenteel verschil."