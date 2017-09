Duizenden Rohingya-huizen afgebrand, 60.000 mensen op de vlucht

In het noordwesten van Myanmar blijft het etnische geweld oplaaien. De voorbije week zijn zeker 2.600 huizen van Rohingya in brand gestoken. Het aantal vluchtelingen is volgens de VN al opgelopen tot bijna 60.000 mensen. De kritiek op de regering van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi zwelt aan. De scherpste reactie is die van de Turkse president Erdogan, die spreekt van een "genocide".