Gedaan met papieren pasfoto's voor een nieuwe identiteitskaart of paspoort

"Daarvoor zullen de fotografen de foto's digitaal moeten doorsturen. Alleen op die manier zijn we er zeker van dat de foto die bij de fotograaf genomen is ook degene is die op de identiteitskaart verschijnt."

Wie in de toekomst een nieuwe identiteitskaart of een paspoort heeft, zal niet meer met een papieren pasfoto naar het gemeentehuis mogen gaan. Het is de fotograaf zelf die de foto digitaal zal moeten doorsturen. "We willen het hele proces digitaliseren," zegt minister van Binnenlandse Zaken Jambon. "Van het nemen van de foto tot het op de identiteitskaart zetten."

"Dankzij software kunnen we de oude foto's vergelijken met de nieuwe foto. Er bestaat software die verouderingsfenomenen kunnen doorzien", lacht minister Jambon. "Maar op die manier zijn we er wel zeker van dat de foto die is doorgestuurd ook exact de foto is van degene die de identiteitskaart vernieuwt."

Minister Jambon hoopt met de nieuwe maatregelen identiteitsfraude tegen te gaan, want die is toch problematisch, zegt hij. "Het fenomeen neemt elk jaar toe. Vorig jaar hadden we honderden gevallen van mensen die identiteitskaarten proberen te manipuleren of door te geven om criminele activiteiten te doen en de schuld dan bij iemand anders te leggen." Normaal worden de nieuwe maatregelen van kracht in 2019.