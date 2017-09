Politie aangevallen in Borgerhout, De Wever hoopt op "signaal van buurt"

Een fietspatrouille van de Antwerpse politie was getipt door militairen dat er een auto nogal gevaarlijk over de Turnhoutsebaan in Borgerhout reed. De agenten wilden de auto tot stilstand brengen om een controle uit te voeren, maar de bestuurster reed ervandoor. Ze kwam pas in een zijstraat van de Turnhoutsebaan tot stilstand.

Daar wilden de agenten alsnog de vrouw controleren, maar ze werden meteen omsingeld door tientallen mensen. De sfeer werd zeer gespannen en enkele omstanders begonnen de agenten te trappen en te slaan. De agenten riepen de hulp in van andere politieploegen en die kwamen zeer snel ter plaatse. Maar de daders gingen meteen op in de menigte en konden geruisloos verdwijnen.

De politie tilt zwaar aan de feiten. "Geweld tegen de politie kan echt niet," zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "We hebben de bestuurster die gevaarlijk reed, opgepakt voor verhoor. En we gaan de camerabeelden bekijken van het incident. Mogelijk herkennen we op die manier de daders en kunnen we hen nog opsporen. Dit verhaal krijgt zeker nog een staartje."