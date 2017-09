Reclame voor Vaderdag moet van de buis in Australië

In de reclame is een vader te zien die een slaapliedje zingt voor zijn kind. Hoewel gelijkaardige spots de afgelopen jaren nooit problemen hebben opgeleverd, oordeelde toezichthouder FreeTV Australia dat de reclame van de groep Dads4Kids "politiek" materiaal bevat.



In Australië woedt momenteel volop het debat over het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Het land maakt zich op voor een referendum per brief over de kwestie, daardoor zijn de gemoederen bij zowel voor- als tegenstanders verhit.