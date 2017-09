Pastoor Zwevezele gaat in beroep tegen ontslag

Pastoor Luk Brutin werd vorige week uit zijn functie gezet door het bisdom van Brugge. Volgens het bisdom was de man al enkele jaren een bron van conflicten. Hij polariseerde en lag in ruzie met zijn medewerkers. Zo zei hij onder meer kwetsende dingen over overledenen op hun begrafenis, aldus het bisdom.

Nu heeft de pastoor zelf beroep aangetekend tegen zijn ontslag. "Er is een procedure opgesteld. De bisschop zal de voorgeschreven stappen voor een beroep volgen", zegt woordvoerster Inge Cordemans. Binnen de dertig dagen moet er een antwoord komen.

Als de bisschop bij de beslissing blijft, dan kan Brutin nog hoger beroep aantekenen in Rome.