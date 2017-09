Trump voor tweede keer naar getroffen gebied, deze keer is ook Houston aan de beurt

Afgelopen dinsdag trok Trump een eerste keer naar het rampgebied. Hij bezocht Corpus Christi en Austin, beide in Texas. Houston, de stad die het zwaarst door de orkaan werd getroffen, bezocht hij niet, omdat hij de hulpverleners niet voor de voeten wilde lopen. Hoewel sommigen dat "een wijze beslissing" noemden, kwam er hier en daar toch kritiek. De president zou te veel hebben gefocust op de logistieke diensten en lokale overheden, en te weinig op het leed van de slachtoffers. Vandaag trekken Trump en Melania voor een tweede keer naar het getroffen gebied en nu staat er wél een bezoek aan Houston op het programma. Rond 18.30 uur onze tijd landde het presidentskoppel in de stad. Van daar trokken ze meteen naar een kerk om er te praten met slachtoffers van de storm. Later staat er ook een bezoek aan Lake Charles in Louisiana op de agenda. Bij het vorige bezoek kwam er ook behoorlijk wat kritiek op de schoenen van Melania. Zij had hakken aan bij het vertrek, maar wisselde die tijdens de vlucht wel om in witte sneakers. Ook deze keer vertrok de First Lady met hakken en ook nu wisselde ze die om in sneakers.

Vrijwilligers

Gisterenavond bedankte First Lady Melania Trump nog de vrijwilligers voor het werk dat zij doen. (Lees voort onder de video)

Inwoners Houston beginnen op te ruimen

Nu de orkaan Harvey is geluwd tot een tropische depressie, beginnen mensen in het getroffen gebied stilaan terug te keren naar hun ondergelopen huizen. Er wordt volop opgeruimd en schoongemaakt. De scholen, die vorige week aan het nieuwe schooljaar hadden moeten beginnen, zullen volgende dinsdag opengaan. Het baseballteam Houston Astros speelt dit weekend in zijn eigen stadion tegen de New York Mets. (lees voort onder de foto)

Toch kampt Houston nog altijd met zware problemen. Afgelopen nacht is er weer brand ontstaan in de chemische fabriek waar er eerder deze week al twee explosies waren. Volgens de directie staan twee containers in brand. De rook kan ademhalingsproblemen veroorzaken en ogen, neus en keel irriteren. De omgeving werd afgezet en zo'n 5.000 mensen in de buurt moesten hun huis uit voorzorg verlaten. De fabriek is trouwens niet het enige directe probleem. Nog altijd lopen twee reservoirs in de buurt van Houston over. Door die reservoirs te ontlasten, dreigen nog 20.000 huizen twee weken lang onder water komen te staan.

42 doden