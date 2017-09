ACOD: "Een van de uitwassen van de besparingsobsessie bij De Lijn"

Het plan van De Lijn dook vanochtend op in de krant De Morgen. Daarin staat een toekomstplan dat bestaat uit 4 lagen. Helemaal bovenaan komt het treinnet van de NMBS, met daarnaast een kernnet van bussen en trams dat in de steden opereert of snel bepaalde centra verbindt. Een aanvullend net moet de mensen naar die corridors brengen. Dat aanvullend net kan bestaan uit bussen van De Lijn, maar ook andere initiatieven, zoals busjes van gemeenten, OCMW's en rusthuizen.

De vakbonden van De Lijn zijn niet mals voor het plan. Het ACOD zegt resoluit tegen zo'n overstapmodel te zijn. "Vroeger beschouwde De Lijn dat als een vloek en vandaag is dat blijkbaar een zegen", reageert Rita Coeck. "Dit is een van de uitwassen van een besparingsobsessie bij De Lijn. Dit zal ten koste gaan van de mensen die in de buitengebieden wonen."

Ook de christelijke vakbond ACV is geen voorstander van de toekomstplannen. "Dit is wat ons betreft een besparingsoefening", zegt Jan Coolbrandt. "Hierdoor zal er een verminderd aanbod zijn in de afgelegen gebieden en dat is voor ons een zorg."